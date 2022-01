Dode bij brand in appartementsgebouw in Mechelen

Iets voor 1 uur vannacht brak brand uit in een appartement in de Bleekstraat in het centrum van Mechelen. Het was een korte maar hevige brand. De brand woedde op het gelijkvloers van een groot appartementsgebouw met 9 verdiepingen.

Het appartement waar de brand is ontstaan raakte aanzienlijk beschadigd. De bewone, een man, kwam om in de brand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het labo is ter plaatse voor een onderzoek. De politie gaat uit van een accidentele oorzaak.

De brandweer heeft het gebouw ook geventileerd. De rook verspreidde zich in de gangen maar een evacuatie was niet nodig. De Bleekstraat werd versperd om de hulpdiensten hun werk te laten doen.