Don Boscoschool Haacht hoopt op snelle beslissing boosterprik voor jongeren: "We kunnen onze skireis niet plannen"

Scholen en tieners willen dat er sneller een beslissing valt over de boosterprik voor jongeren. In Oostenrijk en Italië mag vanaf februari de laatste coronaprik niet meer dan zes maanden oud zijn, terwijl veel jongeren in ons land al langer geleden gevaccineerd zijn. Ook in de Don Boscoschool in Haacht hopen ze dat er snel schot in de zaak komt.