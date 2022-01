Doodrijder Merel De Prins moet zich nu ook verantwoorden voor stalking

Muhammed Aytekin (25), de man die in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde, moet zich opnieuw voor de correctionele rechtbank verantwoorden, ditmaal voor feiten van stalking. De man zou in 2020 een jonge vrouw met wie hij een korte verhouding had gehad, bestookt hebben met berichten en ongewenste telefoontjes.