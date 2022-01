Douane ontmantelt illegale sigarettenfabriek in Balen

De inval gebeurde in een loods waar een illegale sigarettenfabriek volop in opbouw was. Dat laat de FOD Financiën weten. Naast 30 ton tabak werd er ook een versnijdingslijn aangetroffen. In de magazijnen waren er woon- en slaapvertrekken voor een twintigtal arbeidskrachten. Op het moment van de inval waren er zes mensen aanwezig. Het gaat om Bulgaren en Belgen. Ze werden gearresteerd.