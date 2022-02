Frank Casteleyn (CD&V) legt de eed af als nieuwe burgemeester van Jabbeke

Het oorspronkelijke plan was dat Hendrik Bogaert de nieuwe burgemeester zou worden. Maar hij liet eind vorig jaar weten dat hij niet langer geïnteresseerd was in het mandaat. Bogaert is federaal kamerlid en wil zich concentreren op de nationale politiek.

Frank Casteleyn was al eerste schepen. En vandaag legde hij de eed af als burgemeester. Op 1 februari gaat hij ook effectief aan de slag als burgemeester. "Ik zal proberen te weten te komen wat er leeft onder de mensen. Ik ga iedereen bezoeken en zal in de hele gemeente bij iedereen rondgaan."

In Jabbeke heeft CD&V de absolute meerderheid.