Gedichtendag: meer dan 100 Mechelaars hebben een gedicht op een raam of deur laten zetten

In totaal hadden de Mechelaars de keuze uit 106 gedichten. Die waren al snel uitgedeeld. "Het is een mix van bekende auteurs maar ook minder gevestigde waarden en lokaal beginnend talent", vertelt schepen van cultuur Björn Siffer (Groen). "De gedichten zullen zeker in het oog springen. We willen van onze stad een bewandelbare poëziebundel maken". Op de website van de Predikherenbibliotheek staan alle locaties en je kan ook zelf een route uitstippelen. De gedichten blijven een week staan omdat de auteursrechten dan verlopen zijn.