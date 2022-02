Gentse assisenjury verklaart gepensioneerd beroepsmilitair (63) schuldig aan foltering vriendin (71)

Na een kleine week moest de jury beslissen of de man schuldig is aan foltering of enkel aan opzettelijke slagen en verwondingen tussen januari 2019 en januari 2020. De leden moesten dus onderzoeken of de vrouw het slachtoffer is geworden van een "opzettelijke en onmenselijke behandeling die hevige pijn of ernstig en vreselijk lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt". Want dat maakt een groot verschil voor de straf die wordt opgelegd. Zijn advocaat Raan Colman vroeg de jury om rekening te houden met de specifieke situatie waarin het koppel leefde: een typisch voorbeeld van de vierde wereld, met een man met een beperkt verstandelijk vermogen die verschillende keren om hulp smeekte maar die niet kreeg