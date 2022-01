Gentse onderzoekers vinden het gen dat witloof bitter maakt en ze kunnen het ook uitschakelen

Onderzoekers zijn er in Gent in geslaagd om witloof en cichorei te telen die nauwelijks nog bittere stoffen bevat. Dat deden ze door in een specifiek gen het DNA aan te passen, dat het witloof bitter maakt. Minder bitter witloof valt bij jonge consumenten meer in de smaak. De ontdekking betekent niet dat het minder bittere witloof al snel op de markt komt.