Broers uit Sleidinge oogsten eind januari succesvol bloemkolen, en dat komt door de klimaatopwarming

De broers hadden toevallig in augustus een partij bloemkolen 8 dagen te laat geplant. Het was maar proberen want ze dachten dat die toch niet meer gingen groeien. Maar niks blijkt minder waar te zijn. "Het is een redelijk nat en vrij koel najaar geweest", zegt Piet, "en toen het Nieuwjaar was dachten we nog dat die partij ging doodvriezen in januari. Tot onze grote verbazing zijn daar nog 30 mooie bloemkolen van een even goede kwaliteit als de andere uitgekomen."