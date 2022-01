Vroeger het walhalla waar iedereen binnen wilde, nu aan rand van afgrond: hoe is het zover kunnen komen met Makro?

Makro landde in België in 1970 als groothandel, vertelt Van Ossel. "Dat was toen een winkel waar je alles vond. Dat was een walhalla als je er binnen kon geraken om te gaan shoppen. Je kon daar enkel binnen met een kaart, maar toen kreeg je die alleen als je een 'rechtspersoon' was. De slimme Belg kende altijd wel iemand die een café had of in een sportclub zat en geraakte altijd wel binnen."