In Nederland heten honderden vrouwen deze week Peter op LinkedIn: wat is er aan de hand?

"Het gaat om 93 bedrijven met in totaal 94 CEO's. Van die directeurs heten er vijf Peter. En maar vier directeurs zijn vrouw - dat is 4,3 procent. Mensen weten vaak niet dat het zo erg gesteld is met de kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt", zegt Cécile Wansink, de woordvoerder van Women Inc. Ook in België zien we eenzelfde trend van ongelijkheid, in ons land bestaat namelijk slechts 18,5 procent van directiecomités uit vrouwen. Daarvan zijn 5,6 procent CEO, we doen het dus wel iets beter dan Nederland, maar er is nog steeds sprake van een groot verschil tussen mannen en vrouwen.