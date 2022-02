Bewoners kiezen nieuwe straatnaam: Oudstrijdersstraat in Schepdaal wordt Pajottenstraat

Een tiental straatnamen komt in Groot-Dilbeek twee keer voor. De eerste die aan de beurt kwam voor een aanpassing is de Oudstrijdersstraat, die zowel in Dilbeek als in Schepdaal voorkomt. Besloten werd om de straat in Schepdaal een nieuwe naam te geven. "In samenspraak tussen de bewoners en de cultuurraad werd een top drie samengesteld met namen die verwijzen naar de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en volkskunde", licht schepen Stijn Quaghebeur (N-VA) toe.

