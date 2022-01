Hoe komt het dat mijn energieleverancier onbereikbaar is? "Samenloop van omstandigheden"

“Allereerst werd er eind vorig jaar, rond half november, half december, een nieuw centraal data-uitwisselingssysteem in gebruik genomen. Dat systeem heet MIG 6. Alle leveranciers gebruiken nu hetzelfde programma om de meterstanden te verwerken”, zegt Van den Bosch. “Door die overstap van het oude naar het nieuwe systeem konden leveranciers en netbeheerders tijdelijk geen meterstanden uitwisselen."

De overgang is volgens Van den Bosch wel zoals gepland verlopen, maar er zijn een aantal dossiers die nog niet afgehandeld zijn. "We wisten dat er technische problemen konden opduiken. Bepaalde facturen zijn in die overgangsperiode blijven hangen. Die moeten we vandaag nog afhandelen. Dat werk komt bovenop de normale verwerking waardoor de achterstand maar traag weggewerkt raakt."