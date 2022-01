President van Burkina Faso die begin deze week is afgezet "stelt het goed"

Begin deze week werd de president van Burkina Faso afgezet door muitende militairen, hij werd gearresteerd na hevige vuurgevechten aan het presidentiële paleis in de hoofdstad Ouagadougou. Er was enige tijd onduidelijkheid over het lot van de president. Ook was het niet duidelijk wie de macht in handen had.



Er dook tegenstrijdige informatie op. Zo ontkende de regering eerst dat er sprake was van een staatsgreep. Maandag kondigden muitende militairen officieel de overname van de macht aan. Volgens de militairen waren president Kaboré en de regering niet in staat om de "uitdagingen van het land aan te pakken". Er zou een militair bestuur worden ingesteld "dat alle geledingen van het leger vertegenwoordigt" en geleid zou worden door luitenant-kolonel Paul-Henri Sandoago Damiba.