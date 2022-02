Kelders van handelsstraten Lanaken onder water door groot lek: “Water spoot langs alle kanten door de muren”

Fleur de Vries van tattoo- en piercingstudio Art Brut had net haar hele zaak in de Winkelstraat verbouwd. “Het lek bevindt zich blijkbaar pal voor onze deur, daar ligt nu een gat van anderhalve meter diep! Ik was verrast toen ik vanochtend de politielinten aantrof, want ik was nog niet op de hoogte. Toen ik mijn zaak betrad hoorde ik het geluid van lopend water. Eens in de kelder merkte ik dat het water langs alle kanten door de muren spoot. De schade bevindt zich dus vooral beneden, een plek waar ik tattoomateriaal, administratie en schilderijen bewaar. Het is heel erg jammer, maar ik ben blij dat de zaak zelf gespaard is gebleven. Al mijn klanten voor vandaag zijn afgezegd, ik heb mijn handen meer dan vol met opruimen.”