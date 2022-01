Kernkabinet uiteen zonder akkoord over energiefactuur

De topministers van de Vivaldiregering zaten sinds 19 uur gisteravond samen. Op de agenda stonden de Russische dreiging aan de grens met Oekraïne, maar ook de sterk gestegen prijzen van gas en elektriciteit. De regering zoekt al een tijdje naar maatregelen om die factuur te temperen.

De vergadering duurde tot iets voor 2 uur, maar heeft geen witte rook opgeleverd.

De discussie blokkeert nog altijd op de piste van een btw-verlaging. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) pleit voor een tijdelijke verlaging van de btw op energie van 21 naar 6 procent, waarna de budgettaire impact voor de overheid deels gecompenseerd kan worden met een aanpassing van de accijnzen.

Maar vooral Open Vld ziet een btw-verlaging niet zitten. De partij van de premier benadrukte de voorbije dagen verschillende keren dat de duurzaamheid van de overheidsfinanciën ook een rol moet spelen in de beslissing, en dat de maatregel gericht moet zijn op wie het het moeilijkste heeft. Maggie De Block, die de Open Vld-fractie in de Kamer leidt, nam vorige week zelfs het woord "boerenbedrog" in de mond. Dezelfde mensen die zouden profiteren van de btw-verlaging zouden immers later de put moeten vullen, klonk het. De liberalen legden een eenmalige premie van 100 euro voor iedereen op tafel, maar dat volstond niet voor de andere partijen.

Over de verlenging van het uitgebreid sociaal tarief voor de meest kwetsbare gezinnen zou wel al consensus zijn. Het kernkabinet vergadert mogelijk later deze week nog eens over het thema.