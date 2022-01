BEKIJK - Lale Gül over enorme succes van haar boek en de prijs die ze ervoor betaalt: "Bedreigingen doen me niets meer"

Lale Gül is nog maar 24 en komt uit Amsterdam. Daar is ze opgegroeid in een streng islamitisch gezin. Ze vond haar opvoeding verstikkend, begon zich vragen te stellen en nam afstand van haar geloof. Dat proces heeft ze neergeschreven in "Ik ga leven".

Intussen zijn we 18 drukken en 207.000 verkochte exemplaren verder. Het boek heeft ook allerlei prijzen gewonnen, er zijn filmplannen en vertalingen in het Frans, Duits en Engels. "Als je dit een jaar geleden tegen mij had gezegd, had ik je uitgelachen", zegt ze.