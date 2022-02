Leerlingen Bernardustechnicum bouwen 400 nestkastjes voor Oudenaarde

Quinten, een van de leerlingen, legt uit dat de vogelkastjes nodig zijn "omdat de vogels vroeger nog overal in spleten tussen konden, maar nu niet meer omdat de huizen meer geisoleerd zijn" Hij is blij dat er zoveel nestkastjes gemaakt werden, want bovenop die voor de stad maakten de leerlingen er ook eentje voor zichzelf. "Ik ga het mijne in de boom hangen in onze tuin." Een medeleerlinge zal haar kastje aan het tuinhuis hangen. "Daar hangen er al 2 en daar zitten de vogels droog, ze zullen daar gelukkig zijn."