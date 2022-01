Staatssecretaris Mahdi gaat nieuwe poging doen om "haatprediker" het land uit te krijgen

De Dienst Vreemdelingenzaken wil Abdallah Ouahbour uitzetten naar Marokko. Ouahbour is een in België geboren Marokkaan (met minderjarige kinderen), maar zou ook een voorman zijn van de Groep van Maaseik.



In die hoedanigheid zou hij ook betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Casablanca van 2003 - met 33 doden - en het ronselen van Syriëstrijders in ons land. Hoe dan ook zou de man banden onderhouden met salafistische organisaties en er extreme ideeën op na houden.



De staatsveiligheid omschrijft Ouahbour als een "haatprediker" en volgens Mahdi is het een man die een "gevaar voor onze veiligheid en onze samenleving" inhoudt.

Voorlopig lukt het niet om Ouahbour uit te wijzen naar Marokko. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vindt het dossier te licht, de beschuldigingen te algemeen en houdt de uitzetting tegen.



Mahdi wil nu een nieuwe poging ondernemen, en een nieuw dossier laten opstarten om Ouahbour uit te wijzen. "Ik geef het niet op. We zullen een nieuw dossier opstarten en de rechter proberen te overtuigen."



Zijn er fouten gemaakt bij de eerst poging tot uitzetting? Nee, denkt Mahdi. "We zullen er het maximale uithalen en met Justitie bekijken hoe we de rechter inzage in alle elementen kunnen geven. Ik zal er alles aan doen opdat dergelijke figuren niet langer op ons grondgebied verblijven."