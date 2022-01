Mil Bos (90) uit Tessenderlo is de oudste actieve scheidsrechter van België: "Ik fluit alle thuismatchen" 

"Ik fluit alle thuismatchen, dat zijn er dit seizoen 18", lacht Mil. Hij zwaait fluks met de lijst die hij kreeg van De Ware Vrienden. Het houdt hem in conditie, in november wordt hij 90 jaar. Een scheidsrechter moet er overal bij zijn tijdens de match en loopt vaak meer dan de spelers. Kan hij dan wel goed volgen? "Ja, zeker wel, en ik ben nadien niet eens bekaf. Ik loop nog regelmatig in het bos. Ik vertrek thuis en loop dan 13 kilometer om mijn conditie te behouden. Ik kom uit een goede stam, denk ik, mijn oudste zus is er al 100 geworden." Zijn oudste zussen zijn inderdaad al 101, 97 en 92 jaar, zijn oudere broer is 94. Met zijn 90 jaar is hij dus ‘slechts’ de vijfde oudste uit hetzelfde gezin.