Buren en vrienden uit Huldenberg nemen alsnog afscheid van Mohamed: "Hij was geen eenzame, dakloze man"

Het overlijden van Mohamed was begin dit jaar een klein bericht in de krant. De man stierf in zijn auto op de parkeerplaats van het station in Waver. Over de omstandigheden is niets bekend. En dan begint een nauwelijks te geloven verhaal. Mohamed wordt zonder veel poespas begraven in Waver, zogezegd omdat hij een eenzame dakloze was. Zijn vrienden, die niet wisten wat er gebeurd was, reageren ontzet.