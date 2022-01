Petra De Sutter (Groen) over verkoop krantenwinkels Bpost aan gokbedrijf: "Pas nadien op de hoogte gebracht"

Als minister voor Overheidsbedrijven is Petra De Sutter bevoegd voor Bpost, maar dat betekent volgens haar niet dat ze overal een vinger in de pap heeft. "De wet op autonome overheidsbedrijven legt vast dat de bedrijfsvoering van het bedrijf autonoom gebeurt", zegt ze in "Villa Politica". "Er is een raad van bestuur waarin de regering vertegenwoordigd is. Die heeft vorig jaar het mandaat aan het management gegeven om de verkoop te regelen en is pas op de hoogte gesteld als de deal gesloten was, zoals ik zelf." Met andere woorden: het management heeft blijkbaar op eigen houtje een kandidaat-koper geselecteerd.