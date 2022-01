Naakte reus langs de E17 in Waregem verkocht voor 29.513 euro

Daarna kocht kunstliefhebber Hervé Missiaen hem over. Hij zette hem op een 2 meter hoge tafel voor zijn heftruckbedrijf langs de E17. In 2013 werd de reus door vandalen in brand gestoken. Daarop liet Hervé de reus gewoon opnieuw bouwen. Maar nu Hervé plannen heeft om te verhuizen naar het buitenland past de cycloop helaas niet in zijn valies.

Daarom startte hij begin januari een veilig. Na een maand is de reus eindelijk verkocht, en dat voor bijna 30.000 euro. Wie de nieuwe eigenaar is, is nog niet bekend, maar zou iemand uit de regio Gent zijn. Hervé wil het komende weekend zeker met de koper samenzitten.