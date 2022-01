Noord-Korea daagt weer uit met nieuwe rakettesten

Voor de zesde keer in een amper een maand tijd heeft het regime in Pyongyang raketten afgevuurd. Met het opvoeren van testactiviteiten probeert Noord-Korea druk uit te oefenen op de regering Biden om weer aan tafel te zitten. De gesprekken tussen beide landen zijn al geruime tijd vastgelopen. De economie van Noord-Korea is zwaar getroffen door de coronapandemie en de VN-sancties.