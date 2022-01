"Noorwegen is een stad in Zweden, niet? Die onwetendheid werkte perfect voor "Lilyhammer""

Steven Van Zandt: "Toen ik toevallig in Bergen was, om samen te werken met een Noorse muziekgroep (The Cocktail Slippers, red), vroeg men me of een Noors schrijversduo (Anne Bjørnstad en Eilif Skodvin, red) me mocht komen bezoeken. Zij kwamen af met het idee van een gangster die in het kader van een getuigenbeschermingsprogramma naar Lillehammer gestuurd werd en vroegen of ik daar eens over wilde nadenken. Mijn eerste gedacht was: "Ik heb 10 jaar lang een gangster gespeeld. Ik ga dat niet nog een keer doen." Maar ik vond het zo’n geweldig uitgangspunt voor een serie. Vooral omdat Noorwegen, voor zover ik het toen kende, een uiterst mysterieuze plek was. Eigenlijk weten wij Amerikanen niets van Noorwegen. Behalve misschien dat er nauwelijks criminaliteit is en al zeker geen armoede. Ik kon dit heus niet laten liggen, om 2 culturen die zo tegengesteld waren, met elkaar samen te brengen." (Collider, december 2013)

"Het had ook een ander land dan Noorwegen kunnen zijn, maar dat zou niet zo goed als nu gewerkt hebben. Omdat niemand, maar dan ook echt niemand, iets over Noorwegen weet. Noem eens een typisch Noors product. Of een Noorse beroemdheid. Allemaal onbekend. Veel Amerikanen denken dat Noorwegen een stad in Zweden is." (Folk and Tumble, augustus 2019)