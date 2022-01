Oekraïne pakt soldaat op die vijf mensen heeft doodgeschoten in een fabriek voor ruimteraketten

De schutter sloeg nadien op de vlucht, maar kon vanochtend gevat worden door de politie. Het blijkt te gaan om een lid van de Nationale Garde. Waarom die het vuur heeft geopend op zijn collega's, is niet duidelijk. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er een verband zou zijn met de spanningen tussen Oekraïne en Rusland.

In het verleden zijn er in beide landen al wel meer van dat soort schietpartijen geweest. Erg vaak zijn die het gevolg van woede over pesterijen of ontgroening van rekruten en zijn die dus niet politiek geïnspireerd. Of dat hier nu ook het geval is, moet nog blijken.