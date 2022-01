Kritiek op verschil in quarantaineregels voor wel en niet-gevaccineerde tieners (maar regel is niet nieuw)

Maar dit laatste ging dus over kinderen onder de 12 jaar, reageert minister Vandenbroucke vandaag in “Villa Politica”. “Ik denk dat ik nooit heb gezegd dat we geen onderscheid zouden maken inzake quarantaine voor jongeren tussen 12 en 17 jaar. Het is heel logisch dat we dat doen.”

Vandenbroucke vindt het logisch omdat het om een medische kwestie - in quarantaine gaan of niet - gaat. “Dan is het logisch dat je het onderscheid wel maakt. Het gaat er niet om of een meisje van 14 jaar al dan niet binnen mag bij een culturele activiteit.”