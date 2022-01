Ongeduld in Kamer over uitblijven beslissing energiefactuur, "kost wat tijd om dat zorgvuldig te doen" antwoordt premier

Veel concreets kan de premier niet kwijt. Hij geeft wel een heel technische uitleg over de meeropbrengsten en de meerkosten voor de regering door de stijgende energieprijzen en wat dit voor de overheidsfinanciën betekent. "Als er een meeropbrengst is, moeten we ervoor zorgen dat we de mensen die daaronder lijden kunnen bijstaan", aldus De Croo.

Maar hoe denkt de regering dat te doen? "De manier waarop je dit doet, moet gericht zijn, moet tijdelijk zijn, moet betaalbaar zijn en moet ook voelbaar zijn voor de gezinnen." De premier belooft een tussenkomst op korte termijn.

En mocht u eraan hebben getwijfeld: het kan nog ingewikkelder. De premier plaatst het debat over de dure energie in een kader van energietoekomst, want ook daar moeten knopen worden doorgehakt: hoe zit dat met de kernuitstap en hoe zit het met de leveringszekerheid. "Dat neemt wat tijd in beslag om dat op een zorgvuldige manier te doen", aldus De Croo. Een complex dossier dat "in de nabije toekomst" wordt afgewerkt.