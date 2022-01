Opnieuw jonge bomen vernield in Essen

Telkens de gemeente nieuwe bomen plant, worden er een aantal vernield. Ze worden omvergereden, uit de grond geschopt of getrokken. Deze exemplaren aan een buurtweg werden afgebroken. "We weten niet wie de vandalen zijn", zegt schepen van leefmilieu Helmut Jaspers (Vooruit). "We vragen aan de inwoners om mee een oogje in het zeil te houden en de politie te verwittigen als ze vandalen aan het werk zien."

"Een ongeval kan altijd gebeuren, maar hier is het duidelijk dat de boompjes moedwillig worden afgeknakt. Dit vandalisme is niet alleen onaanvaardbaar, het kost de gemeenschap ook veel geld. Een boompje, al naargelang de soort, kost al gauw 150 euro." De gemeente zal de bomen zo snel mogelijk vervangen. De kostprijs van de bomen en de werkuren wordt nauwkeurig bijgehouden, in de hoop die ooit te kunnen verhalen op de daders.