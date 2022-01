Overheid vraagt studie naar rol van NMBS bij deportaties in Tweede Wereldoorlog

"Het feit dat door de NMBS en dus door Belgische machinisten en lokomotieven Joden zijn gedepoteerd, is iets wat we al langer weten. Maar toch zijn er nog veel gaten in onze kennis", zo begint Wouters. "De precieze besluitvorming, wie er wat heeft beslist, op welke manier de Duitsers precies de vragen hebben gesteld. Daar weten we nog niet zoveel over", aldus Wouters.