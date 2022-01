2 Vlaamse woonzorgcentra van Orpea op zwarte lijst, uit inspectieverslagen blijkt verwaarlozing bewoners

"Mijn vader heeft een jaar in het rusthuis gewoond. Eind oktober vorig jaar is hij dan naar het ziekenhuis gebracht omdat zijn gezondheid erg verslechterd was. Daar is hij na een dag overleden", zegt Maria. "Een vertrouwenspersoon heeft het verslag van de geriater kunnen inkijken. Daaruit blijkt dat hij gedehydrateerd was en doorligwonden had. De doodsoorzaak van mijn papa kan ik niet toeschrijven aan het rusthuis. Maar wat wel zeker is, is dat hij in zeer ellendige omstandigheden is gestorven door die fysieke verwaarlozing."

Ook de moeder van Maria verbleef een tijd in het woonzorgcentrum. Zij is er in een korte periode drie keer gevallen. "Ze hebben haar dikwijls pas 's ochtends gevonden. Ze is dan ook in het ziekenhuis terechtgekomen, maar van daaruit naar een ander rusthuis gebracht."