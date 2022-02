Partner overleden bejaarde uit Keerbergen aangehouden voor moord

Het was de 70-jarige man zelf die dinsdag alarm sloeg bij de buren. Naar eigen zeggen had hij zijn partner net voordien, toen hij was opgestaan uit bed, dood aangetroffen. De buren verwittigden de hulpdiensten, die snel ter plaatse kwamen. Het Leuvense parket werd ook op de hoogte gebracht en dat liet een wetsarts, het labo en het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie ter plaatse gaan in de Sijsjesweg in Keerbergen.

Al snel deden de speurders enkele verontrustende vaststellingen. Zo zou de vrouw, volgens de krant Het Laatste Nieuws, in de badkamer aangetroffen zijn met de stroomdraad van een strijkijzer rond haar hals. De 70-jarige levensgezel werd daarop dinsdagavond gearresteerd en het parket liet een autopsie uitvoeren.

Uit die autopsie bleek dat de vrouw wel degelijk door iemand anders was gedood en dat zij niet zelf uit het leven was gestapt. Het parket liet de zeventiger daarop voorleiden bij de onderzoeksrechter. Tijdens dat verhoor ontkende de man elke betrokkenheid bij het overlijden van zijn partner. Dat weerhield de onderzoeksrechter er niet van om hem onder aanhoudingsbevel te plaatsen.