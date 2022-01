Polen is begonnen met bouw van  omstreden "migrantenmuur" langs de grens met Wit-Rusland 

De Poolse regering wil met de muur een herhaling van de recente vluchtelingencrisis vermijden. Toen zijn duizenden migranten vanuit Wit-Rusland al dan niet gedwongen naar de grens geloodst in een poging om Polen en de Europese Unie binnen te geraken. Warschau verwijt het regime in Wit-Rusland dat het op die manier weerwraak wou nemen voor de Europese steun aan de democratische oppositie in dat land.

Die situatie leidde tot chaos en een humanitaire crisis toen duizenden mensen in de vrieskou vastzaten langs de grens of verdwaald raakten in het grote Bialowieza-woud op de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Twaalf migranten -onder hen kinderen- zijn toen omgekomen. (Lees verder onder de foto).