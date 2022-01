Team van UGent gaat hoofd vrouwelijke prehistorische jager-verzamelaar reconstrueren

De periode waarin de laatste jager-verzamelaars in onze contreien leefden beslaat grofweg de periode tussen 15.000 tot 7.500 jaar geleden. En België blijkt voor die periode uitzonderlijke veel archeologische vondsten te herbergen die ook nog eens heel goed bewaard zijn. Professor de Groote: "We zijn eigenlijk heel gelukkig met België. Het patrimonium aan vondsten uit die periode is onevenaarbaar rijk in vergelijking met onze buurlanden. Er zijn heel veel sites in de valleien en grotten in Wallonië en de bewaring van het DNA is daar fantastisch. Dus we hebben goede hoop dat we ook hier goed DNA uit de schedel zullen kunnen halen. Maar het risico op mislukking is er steeds."