Terugblik op gedichtendag in Limburg: “Weesgedichten en verrassingskoffers" 

Ook in Genk staat poëzie de komende week centraal. Voor wie zelf niet goed kan kiezen, of voor wie gewoon inspiratie zoekt, stelde de Genkse bibliotheek verrassingskoffers samen. “We lieten ons daarvoor inspireren door het thema van de Pöezieweek: natuur”, zegt Bibliothecaris Geertje Descheemaeker. “Zo zijn de koffertjes gelabeld met algemene personages zoals de tuinier, de wandelaar, de klimaatactivist en de vogelspotter. In die sfeer hebben we de inhoud samengesteld met poëziebundels of bloemlezingen, aangevuld met boeken, cd’s of dvd’s.

De Genkse stadsbib werkt wel vaker met themapakketten. “Er zijn nogal wat leners die zich graag door ons laten gidsen, en die zo wat nieuws willen ontdekken. Poëzie, wat voor heel wat lezers toch niet zo voor de hand ligt, leent zich daar uitstekend toe.”