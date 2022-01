Ziekenhuis in Brussel zet per abuis boosterprikken bij jongeren onder de 18 die op skivakantie willen gaan

"Mijn dochter van 15 en mijn zoon van 12 willen tijdens de krokusvakantie gaan skiën en daarvoor hebben ze een boosterprik nodig", vertelt de mama. "Ik had eerst contact opgenomen met het vaccinatiecentrum, maar daar lieten ze me weten dat ze geen boosterprikken zetten bij jongeren onder de 18. Maar mijn dochter had via een klasgenoot vernomen dat het wel gebeurt in een Brussels ziekenhuis. We zijn dan gisteren naar het Valida ziekenhuis gegaan in Sint-Agatha-Berchem en daar zijn mijn kinderen, net als enkele van hun klasgenoten, zonder problemen geprikt. Er werden zelfs geen vragen gesteld."