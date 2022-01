Twee zeldzame fossajongen verhuizen van Pakawi Park in Olmen naar safaripark in Wallonië

Twee jaar geleden werden er in Pakawi Park vier fossajongen geboren. Het was de eerste keer dat de dieren geboren werden in de Benelux. Twee van hen krijgen nu een nieuwe thuis in Monde Sauvage, een safaripark in het Waalse Aywaille. "De dieren hebben het heel moeilijk om in het wild te overleven. Dat komt door de droogte en de gebieden waar ze leven gaan er op achteruit", vertelt bioloog Robby Van der Velden, de bioloog van Pakawi. "Het is niet eenvoudig om ze te kweken omdat ze nogal aggresief zijn naar elkaar buiten het paarseizoen. Dan moeten ze volledig apart leven". De twee andere fossajongen verhuizen binnenkort naar dierenparken in Zwitserland en Duitsland. Als je deelneemt aan een kweekprogramma krijgen je dieren uit andere parken. Als het kweken lukt, is het de bedoeling dat de jongen op hun beurt weer naar andere parken gaan.