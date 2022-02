Ondernemersorganisatie VOKA na onderzoek: "Drie keer zoveel werknemers thuis als andere jaren" 

"In totaal zit 6 à 7% van de werknemers thuis. Soms omdat ze zelf besmet zijn geraakt, soms omdat iemand binnen hun gezin positief heeft getest", vertelt Wim Brillouet van VOKA. De organisatie vermoedt dat de cijfers intussen nog hoger liggen, want de bevraging dateert van vorige week. Vooral de voedingsector en de bouwsector voelen de afwezigheid van hun personeel extra hard. "Maar het probleem zit in alle sectoren." De grote uitval zorgt ook voor minder inkomsten. Gemiddeld zouden bedrijven moment 4% minder omzet draaien volgens VOKA.

De organisatie wil dat er snel regels komen zodat personeel flexibeler kan worden ingezet. "Op die manier zouden we studenten, tijdelijk werklozen of gepensioneerden sneller kunnen ingeschakelen. Met behoud van 75% van hun premie. Dus dat zou een win-win zijn voor iedereen." VOKA is ook blij met de recente versoepelingen van de quarantaineregels in het onderwijs. "Daardoor zullen minder mensen die niet ziek zijn thuis moeten blijven", aldus Brillouet.