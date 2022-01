Uitzonderlijk veel sneeuw in Midden-Oosten, Griekse regering onder vuur wegens "sneeuwfiasco"

In verschillende delen van het Midden-Oosten is de winter al wekenlang erg aanwezig. Zwaar winterweer van die orde is uitzonderlijk, zeggen meteorologen.

De Rotskoepelmoskee in Jeruzalem onder de sneeuw.

In Jeruzalem vielen de eerste sneeuwvlokken gisteravond. Vandaag zijn de straten van de Oude Stad bedekt met een laagje sneeuw. In grote delen Israël ligt zelfs tot 20 centimeter sneeuw.

Een dikke laag sneeuw aan de Klaagmuur in Jeruzalem.

Veel wegen in het noorden en het centrum van Israël zijn geblokkeerd door de sneeuw. Het openbaar vervoer ligt zo goed als stil. Winterploegen moeten uitrukken om sneeuw te ruimen en dat is volgens de politie uitzonderlijk. Veel scholen zijn vandaag niet opengegaan.

Kinderen spelen in de sneeuw op de Westelijke Jordaanoever. AFP or licensors

Dat is ook het geval op een deel van de Westelijke Jordaanoever, waar ook veel sneeuw is gevallen.

In grote delen van de Westelijke Jordaanoever heeft het gesneeuwd.

Ook in Jordanië heeft het gisteravond en vanochtend zwaar gesneeuwd. Op sommige plaatsen ligt tot 30 centimeter sneeuw. Belangrijke wegen in de hoofdstad Amman zijn afgesloten en de overheid raadt onnodige verplaatsingen af.

Een dikke laag sneeuw ook in de Jordaanse hoofdstad Amman.

Zelfs Egypte kreunt onder de kou, met temperaturen die dalen tot -7 of -8. Het land kent zijn zwaarste winter in decennia. Ook Libanon en het noorden van Syrië kampen al een hele tijd met zwaar winterweer.

Een tempel in Baalbek in Libanon onder een wit laagje.

Het leven van honderdduizenden mensen in vluchtelingenkampen wordt er nog een stuk benarder door.

In de vele vluchtelingenkampen in Syrië en Libanon maakt de harde winter de levensomstandigheden nog zwaarder.

Ook Griekenland en Turkije hebben de voorbije dagen veel sneeuw te verwerken gekregen. In Griekenland ligt de rechtse regering van premier Kyriakos Mitsotakis onder vuur wegens haar aanpak van de sneeuwstorm die begin deze week over grote delen van het land raasde.

De Acropolis in Athene in de sneeuw.

De linkse oppositiepartij van gewezen premier Alexis Tsipras heeft een motie van wantrouwen ingediend. Ze verwijt de regering amper voorbereid te zijn geweest op het ongewone weer, hoewel de weerdiensten er uitgebreid voor hadden gewaarschuwd.

De straatjes van de Plaka in de binnenstad van Athene.

In de Griekse hoofdstad Athene lag het openbaar vervoer maandag volledig lam. De openbare diensten en de scholen gingen twee dagen dicht. Zo'n 200.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Sommige buitenwijken kampen nu nog altijd met stroomonderbrekingen.

De Odos Attiki, de ringweg rond Athene, raakte helemaal ondergesneeuwd. Meer dan 3.000 automobilsten zaten uren-, soms zelfs dagenlang vast.

Grote chaos op de ringweg rond Athene.

Premier Mitsotakis legde de schuld voor de chaos bij de snelwegbeheerder. Het hoofd van het bedrijf heeft intussen ontslag genomen. Mitsotakis bood uiteindelijk ook zelf zijn verontschuldigingen aan.