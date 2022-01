Winkeldieven riskeren onmiddellijke "lik-op-stukboete" tot 350 euro: "We willen af van gevoel van straffeloosheid"

In tegenstelling tot andere vormen van diefstal is de winkeldiefstal in ons land de laatste jaren niet afgenomen. Ook doen winkeliers vaak geen aangifte, omdat zij het gevoel hebben dat daar geen gevolg aan wordt gegeven. Naar schatting wordt slechts 10 procent van de vastgestelde diefstallen aangegeven. Uit een Europese studie blijkt nochtans dat de verliezen door winkeldiefstallen in België oplopen tot bijna 1 miljard euro.