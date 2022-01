Veelgebruikte fietsverbinding tussen Merksem, Brasschaat en Ekeren wordt een stukje veiliger

Het Laar in Ekeren is een drukke verkeersas. Nu rijden veel fietsers er een stuk om, door een woonwijk, om aan een gevaarlijk punt te ontsnappen. Binnenkort is dat verleden tijd. Door een nieuwe verkaveling is er plaats om het ontbrekende stuk fietspad aan te leggen. De vorige eigenaar van het perceel wilde het stukje grond niet afstaan.

"Wij zijn blij met de evolutie in dit dossier. Dit is een mooie aanwinst voor de fietser die door Ekeren rijdt", zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). "Het is een belangrijke fietsroute die verschillende gemeenten verbindt. Veel kinderen maken er gebruik van om naar school te fietsen. Ook heel wat mensen rijden zo naar het werk. Pendelaars die naar de eindhalte van de tram in Merksem moeten, passeren er ook". Even verderop is er nog een stuk fietspad dat ontbreekt, maar ook daarvoor is een oplossing in de maak.