Verdachten opgepakt voor aanval met mes op parkeerwachter in Brussel

“De feiten dateren van 28 december”, meldt de politie van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene. "Die dag werd in de Spastraat in Brussel een parkeerwachter van de Stad Brussel aangevallen na het uitschrijven van een parkeerboete. De parkeerwachter kreeg enkele rake slagen en ook een messteek. Hij was daardoor 13 dagen arbeidsongeschikt."

Toen de politie ter plaatse kwam, waren de verdachten al gaan lopen. Maar het onderzoek leidde tot de identificatie van twee verdachten. "Eén van hen werd tijdens een huiszoeking opgepakt. De tweede verdachte was bij de huiszoeking niet aanwezig, maar bood zich niet veel later zelf aan op het commissariaat. Beide verdachten geven toe dat de situatie uit de hand liep na het uitschrijven van de boete, maar minimaliseren hun aandeel in de feiten. Na hun verhoor werden ze vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog", aldus de Brusselse politie.