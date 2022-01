Europees Geneesmiddelenbureau zet licht op groen voor coronapil van Pfizer

Voor zijn beslissing baseert het EMA zich onder meer op een studie waaruit blijkt dat Paxlovid de kans op hospitalisatie en overlijden bij patiënten met minstens één onderliggende aandoening spectaculair vermindert.

De proefpersonen hadden in het grootste deel van de gevallen een besmetting met de deltavariant opgelopen, maar uit labostudies blijkt dat Paxlovid even goed zou werken tegen de omikronvariant.

Eerder kreeg de coronapil van Pfizer al groen licht in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. België bestelde 10.000 behandelingen van het middel, maar moet deze nog ontvangen. Paxlovid zal in eerste instantie in proefprojecten, en mogelijk ook in woonzorgcentra, worden ingezet.