Voorbereiding carnaval Halle draait op volle toeren: "We hebben positiviteit nodig"

Peggy Van Zeebroeck van carnavalsgroep De Smosjterpotten reageert enthousiast: "Dat is toch wel een positieve boodschap. Maar we hebben nog veel werk. Alles wat klaar lag voor de afgelaste edities, hebben we nog. Maar we moeten sommige kostuums aanpassen aan de kinderen, die intussen wat groter zijn geworden (lacht). En er zijn ook herstellingen nodig aan onze char, want onze praalwagen heeft een hele tijd buiten gestaan. Maar er is volk genoeg om hem op te lappen."

"Dat komt wel in orde. Wij als groep kijken er enorm naar uit. Toen ik de leden gisteravond op de hoogte bracht, waren de groepsleden euforisch. We willen er volop voor gaan. Het is de hoogste tijd om de positiviteit te laten terugkeren", besluit Peggy.

