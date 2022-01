Voormalig medewerker Park Lane Antwerpen getuigt over wantoestanden: "De directie voert een schrikbewind"

Het Antwerpse woonzorgcentrum Park Lane van de Orpea-groep staat op de zwarte lijst van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De aanleiding zijn verschillende klachten over gebrekkige zorg. Een voormalige medewerkster contacteerde onze redatie omdat ze wil getuigen. "De directeur van Park Lane liegt vandaag nog altijd en dat doet me pijn", zegt Hanne (schuilnaam) die jarenlang werkte in woonzorgcentrum Park Lane. "Directeur Filip Van de Venster zegt nu dat het toeval was dat er te weinig verpleegkundigen waren toen de zorginspectie langskwam. Maar het probleem was structureel. Ook de regiodirecteur van Orpea was hiervan op de hoogte. Verschillende collega's hebben dat bij hem aangekaart. Maar ze deden niets."