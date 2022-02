Vorig jaar minder geweld tegen politie in West-Vlaanderen: "Toch nog 2 agressiegevallen per dag"

Franky Demon, kamerlid voor CD&V uit Brugge, vindt de daling van geweld tegen politie opmerkelijk. "In 2020 was er de eerste lockdown. Vorig jaar waren er de grote betogingen in Brussel. Het is dus vreemd dat die vermindering er is. Daarnaast zien we toch nog altijd dat er 2,4 incidenten per dag zijn tegen agenten in West-Vlaanderen alleen. Dat zijn er 2,4 te veel. Ik pleit voor een absolute nultolerantie."