Vrijwilligers strippen oud kantoorgebouw in Antwerpen, inboedel gaat naar slachtoffers noodweer

"Het leek me perfect om de mensen te helpen die soms nog moeten kiezen tussen een avondmaal of spullen voor hun verwoeste woning. Daarom hebben we een inventaris gemaakt van alle spullen uit het gebouw die we nog kunnen gebruiken. Die verzamelen we nu en gaan we later verdelen en plaatsen bij de mensen thuis", legt Puelinckx uit op Radio 2 Antwerpen.