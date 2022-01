Wateroverlast Herk-de-Stad wordt mogelijk niet erkend als ramp

Na hevige regenval of overstromingen komt het Vlaams Rampenfonds tussenbeide voor schade die niet verzekerd is, als je gemeente erkend wordt als ramp. Ook na de wateroverlast van 14 tot 16 juli 2021 is dat het geval, voor heel wat gemeenten in Vlaanderen.

Het KMI adviseert het Vlaams Rampenfonds, en gaat per gemeente na of die aan de criteria voldoet voor zowel hevige regenval als overstroming. Op basis daarvan werden er twee lijsten gepubliceerd. In 62 Vlaamse (waarvan 16 Limburgse) gemeenten is de hevige regenval van 14 tot 16 juli erkend als ramp. In 9 andere (waarvan 7 Limburgse) gemeenten is de overstroming erkend als ramp. Herk-de-Stad staat op geen van beide lijsten.