Wervik zoekt vrijwilligers om mee te helpen bij archeologisch onderzoek op de Steenakker

Vooral wie een metaaldetector heeft en daar mee kan werken, is welkom als vrijwilliger. Er worden heel wat metaalvondsten verwacht. Maar er zijn ook nog heel wat andere taken, stelt archeologe Marie Lefere gerust: "Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld helpen om een muur vrij te leggen en die in te tekenen. Maar we zoeken ook mensen om de vondsten te reinigen en te fotograferen. Er valt echt wel iets te doen voor iedereen die geïnteresseerd is."



Het archeologisch onderzoek op Steenakker in Wervik begint in maart. De vrijwilligers mogen meehelpen vanaf april. Wie geïnteresseerd is, kan terecht op een infomoment in buurthuis De Kier op 17 februari.