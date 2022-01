Joe Rogan: de controversiële podcasthost die Elon Musk tot een joint verleidde en nu Neil Young de kast op jaagt

Rogan (54), een voormalige vechtsporter en comedian, is wat ze in de VS the talk of the town noemen, zeker nu hij volop clasht met de Canadese zanger Neil Young. Die kon er maar moeilijk mee leven dat Rogan onlangs de controversiële viroloog Robert Malone in zijn razend populaire podcast The Joe Rogan Experience uitnodigde om er een betoog tegen vaccinaties te houden. Young liet zijn muziek van Spotify verwijderen zolang hij het platform met de Amerikaan moet delen.